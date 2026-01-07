Νάπολι – Βερόνα 2-2: Οι «παρτενοπέι» έχασαν πολύτιμους βαθμούς μέσα στην έδρα τους

Απρόσμενη γκέλα για τη Νάπολι. Οι “παρτενοπέι” βρέθηκαν κοντά στην εντός έδρας ήττα από την Βερόνα, αλλά πήραν το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) για την 19η αγωνιστική στη Serie A.

Η Νάπολι έχασε έτσι… έδαφος, στην προσπάθειά της να φτάσει πρωτοπόρο Ίντερ (με ματς περισσότερο, έφτασαν στο -1 από τους “νερατζούρι”) την ώρα που η Βερόνα ξεκόλλησε από την ουρά του βαθμολογικού πίνακα (έφτασε τους 13 βαθμούς και βρίσκεται στο +1 από την ουραγό Πίζα).

Η Νάπολι βρέθηκε να χάνει 0-2 από τη Βερόνα, δεχόμενη και τα δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τους Φρις (16′) και Ορμπάν (27′). Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 54′ με τον ΜακΤόμινεϊ, είδαν στο 72′ το γκολ του Χόιλουντ να ακυρώνεται από VAR για χέρι και έφτασαν στην ισοφάριση με το τέρμα του Ντι Λορένζο στο 82΄.