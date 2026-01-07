Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Νάπολι – Βερόνα 2-2: Οι «παρτενοπέι» έχασαν πολύτιμους βαθμούς μέσα στην έδρα τους

Βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 αλλά πήραν το βαθμό της ισοπαλίας
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ciro De Luca

Απρόσμενη γκέλα για τη Νάπολι. Οι “παρτενοπέι” βρέθηκαν κοντά στην εντός έδρας ήττα από την Βερόνα, αλλά πήραν το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) για την 19η αγωνιστική στη Serie A.

Η Νάπολι έχασε έτσι… έδαφος, στην προσπάθειά της να φτάσει πρωτοπόρο Ίντερ (με ματς περισσότερο, έφτασαν στο -1 από τους “νερατζούρι”) την ώρα που η Βερόνα ξεκόλλησε από την ουρά του βαθμολογικού πίνακα (έφτασε τους 13 βαθμούς και βρίσκεται στο +1 από την ουραγό Πίζα).

Η Νάπολι βρέθηκε να χάνει 0-2 από τη Βερόνα, δεχόμενη και τα δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τους Φρις (16′) και Ορμπάν (27′). Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 54′ με τον ΜακΤόμινεϊ, είδαν στο 72′ το γκολ του Χόιλουντ να ακυρώνεται από VAR για χέρι και έφτασαν στην ισοφάριση με το τέρμα του Ντι Λορένζο στο 82΄.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
621
251
168
131
128
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo