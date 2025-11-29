Αθλητικά

NBA Cup: Νίκη και πρόκριση των Λέικερς κόντρα στους Μάβερικς με κορυφαίο τον Ντόντσιτς

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του NBA Cup
Ο Ντόντσιτς κόντρα στους Μάβερικς/ Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν το 4-0 στο NBA Cup κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς και προκρίθηκαν στον προημιτελικό της διοργάνωσης. 129-119 το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης που έκλεισε το πρόγραμμα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με τον Οστιν Ριβς ήταν καταπληκτικοί και οδήγησαν τους Λέικερς στους «8» του NBA Cup, νικώντας τους Μάβερικς. Ο Σλοβένος είχε 35 πόντους με 11 ριμπάουντ και ο Αμερικανός γκαρντ 38 πόντους με 8 ριμπάουντ στο παιχνίδι. Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

 

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς ξεχώρισαν οι προκρίσεις των Σπερς, μετά τη νίκη με 139-136 επί των Νάγκετς και των Μάτζικ, αφού ξεπέρασαν το εμπόδιο των Πίστονς με 112-109.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών της διοργάνωσης

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς

Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς

Ορλάντο Μάτζικ – Μαϊάμι Χιτ

Τορόντο Ράπτορς – Νιου Γιορκ Νικς

