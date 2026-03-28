NBA: Νίκη των Νάγκετς επί των Τζαζ με «τριπλό» Γιόκιτς, οι Θάντερ «ξύπνησαν» στο φινάλε και ισοπέδωσαν τους Μπουλς

Οι Ντένβερ Νάγκετς κέρδισαν 135-129 τους Γιούτα Τζαζ με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει triple double και τον Τζαμάλ Μάρεϊ να είναι το τέλειο συμπλήρωμα του Σέρβου.

Ο Γιόκιτς είχε 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ στη νίκη του Ντενβερ στο NBA με τον Μάρεϊ να ακολουθεί με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Οι Τζαζ το πάλεψαν όμως ήταν αδύνατο να κερδίσουν με αυτούς τους δύο σε αυτήν την κατάσταση.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εμφανίστηκαν στο τέλος της τρίτης περιόδου και διέλυσαν 131-113 τους Σικάγο Μπουλς με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 25 πόντους και 5 ασίστ. Καλός για τους πρωταθλητές ήταν ο Τζέιλεν Ουίλιαμς με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο Πρίτσαρντ και ο Τέιτουμ έδωσαν τη νίκη στους Σέλτικς στο παιχνίδι με τους Χοκς με 109-102. Ο πρώτος είχε 36 πόντους με 7 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του, ενώ ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε double double με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ. Για την Ατλάντα ξεχώρισε ο Τζόνσον με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Μία ιστορική στιγμή για το NBA συνέβη στη νίκη των Λέικερς επί των Νετς με 116-99, καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε για πρώτη φορά ασίστ στον Μπρόνι και έγινε ο πρώτος πατέρας που μοίρασε ασίστ στον γιο του.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ιντιάνα Πέισερς – Λος Άντζελες Κλίπερς 113-114

Μπόστον Σέλτικς – Ατλάντα Χοκς 109-102

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ 149-128

Μέμφις Γκρίζλις – Χιούστον Ρόκετς 109-119

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σικάγο Μπουλς 131-113

Τορόντο Ράπτορς – Νιου Ορλεανς Πέλικανς 119-106

Ντένβερ Νάγκετς – Γιούτα Τζαζ 135-129

Γκόλντεν Στέιτ Oυόριορς – Ουάσινγκτον Oυίζαρντς 131-126

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ντάλας Μάβερικς 93-100

Λος Άντζελες Λέικερς – Μπρούκλιν Νετς 116-99