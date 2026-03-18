NBA: Ο Άλεξ Καρούσο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ χρησιμοποίησε το παπούτσι του για να κόψει αντίπαλο και δέχθηκε τεχνική ποινή

Πρωταγωνιστής σε μια σπάνια και αστεία φάση ήταν ο Άλεξ Καρούσο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στον αγώνα κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ. Ο γκαρντ των φιλοξενούμενων γλίστρησε σε μια φάση στο 2ο δωδεκάλεπτο, του βγήκε το αριστερό του παπούτσι και -τελικά- επέλεξε να το χρησιμοποιήσει κάνοντας άμυνα.

Αντί να σταματήσει να αγωνίζεται και να κάνει στην άκρη για να φορέσει το παπούτσι του, ο Άλεξ Καρούσο μπήκε στη φάση που ήταν σε εξέλιξη και το χρησιμοποίησε, κάνοντας άμυνα στον Τρίσταν Ντα Σίλβα, που ετοιμαζόταν να σκοράρει και βρίσκοντας την μπάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κανονισμοί του NBA δεν επιτρέπουν σε έναν παίκτη να χρησιμοποιεί οτιδήποτε άλλο εκτός από το σώμα του για να επηρεάσει μια φάση κι έτσι ο Καρούζο (που χρησιμοποίησε ένα εξωτερικό αντικείμενο) δέχθηκε τεχνική ποινή, ενώ μέτρησε και το καλάθι για τους Ορλάντο Μάτζικ!

Για την ιστορία, οι Θάντερ επικράτησαν εκτός έδρας με 113-108.