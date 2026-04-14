NBA: Ο Ντόντσιτς έκανε ενέσεις στην Ισπανία και «τρέχει» για να προλάβει τα πλέι οφ

Ο Λούκα Ντόντσιτς ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού ποδιού τη χειρότερη χρονική στιγμή για τον ίδιο και για τους Λέικερς και «τρέχει» να προλάβει την έναρξη των πλέι οφ του NBA.

Οι Λέικερς στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA θα αντιμετωπίσουν τους Ρόκετς με το πρώτο παιχνίδι να είναι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/04/26), με τον Ντόντσιτς να μην αγωνίζεται πιθανότατα στα πρώτα δύο παιχνίδια, καθώς ο πιο εφικτός στόχος είναι να επιστρέψει στο τρίτο παιχνίδι της σειράς.

Ο Σλοβένος πήρε έγκριση από το ιατρικό τιμ των Λέικερς και μετέβη στην Ισπανία για να κάνει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με ενέσεις, ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμος για τις μάχες της ομάδας του Λος Άντζελες, με στόχο το δαχτυλίδι.

Ο δημοσιογράφος του NBA, Σαμς Σαράνια, ανέφερε ότι ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ την Παρασκευή (17/04/26) για να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο για να εκτιμηθεί η πρόοδος της αποθεραπείας του.