NBA: Οι Κλίπερς διέλυσαν τους Λέικερς στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, ο Κάρι οδήγησε στη νίκη τους Γουόριορς επί των Σανς

Στο ντέρμπι της βραδιάς του NBA οι Κλίπερς νίκησαν εύκολα 103-88 τους Λέικερς με τον Καουάι Λέοναρντ να κάνει double double με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για τους Λέικερς κορυφαίος ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς με 36 πόντους, όμως δεν είχε συμπαραστάτες και αυτό οδήγησε σε εύκολη ήττα. Ο Ντόντσιτς έμεινε χαμηλά σε 19 λεπτά συμμετοχής. Πέτυχε 12 πόντους και είχε 5 ριμπάουντ. Ο Χάρντεν βοήθησε τους Κλίπερς κάνοντας και αυτός double double με 21 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Γουόριορς πήραν το ντέρμπι με τους Σανς με 119-116 με τον Κάρι να είναι καταπληκτικός με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Μπάτλερ ήταν εκεί για το Γκόλντεν Στέιτ, αφού είχε 25 πόντους. Για τους Σανς ξεχώρισε ο Μπούκερ με 38 πόντους και 5 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός.

Ο Κέβιν Ντουράντ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ έδωσε τη νίκη στους Ρόκετς στην έδρα των Νάγκετς με 115-101. Ο Σενγκούν έμεινε χαμηλά με 8 πόντους, ενώ ο Σέπαρντ ήταν καταλυτικός για το Χιούστον με 28 πόντους και 6 ασίστ. Ο Γιόκιτς πέτυχε 25 πόντους με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Ντέσμοντ Μπέιν έδωσε τη νίκη στους Μάτζικ επί των Τζαζ με 128-127 πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι στα 0,9 δευτερόλεπτα από την εκπνοή. Ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 32 πόντους, ενώ για τους Τζαζ κορυφαίος ήταν ο Κεγιόντε Τζορτζ με 27 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ντένβερ Νάγκετς – Χιούστον Ρόκετς 101-115

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Ιντιάνα Πέισερς 128-109

Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς 96-112

Φιλεδέλφεια Σίξερς – Ντάλας Μάβερικς 121-114

Ντιτρόιτ Πίστονς – Σάρλοτ Χόρνετς 112-86

Μέμφις Γκρίζλις – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 122-130

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Φοίνιξ Σανς 119-116

Γιούτα Τζαζ – Ορλάντο Μάτζικ 127-128

Σακραμέντο Κινγκς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 93-98

Λος Άντζελες Κλίπερς – Λος Άντζελες Λέικερς 103-88