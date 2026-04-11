NBA: Οι Μπακς κέρδισαν εύκολα τους Νετς με πρωταγωνιστή τον Γκριν, οι Λέικερς του τρομερού Τζέιμς διέλυσαν τους Σανς

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κέρδισαν 125-108 τους Μπρούκλιν Νετς σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογική σημασία για το NBA, με τις δύο ομάδες να είναι αποκλεισμένες.

Ο Γκριν έκανε μαγική εμφάνιση στη νίκη των Μπακς στο NBA πετυχαίνοντας 35 πόντους με 11 εύστοχα τρίποντα. Ο Ράιν με 28 πόντους ακολούθησε στο σκοράρισμα για τα «ελάφια». Κορυφαίος για τους Νετς ήταν ο ο Σμιθ με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Λέικερς πήραν εύκολη νίκη χωρίς τον τραυματία Ντόντσιτς με 101-73 κόντρα στους Σανς με τον Τζέιμς να κάνει double double με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Κέναρντ πρόσθεσε 19 πόντους για την ομάδα του Λος Άντζελες. Σε κακό βράδυ ήταν όλοι οι παίκτες των Σανς με τον Μπρουκς να είναι ο πρώτος σκόρερ με μόλις 12 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σπερς πήραν ακόμα μία νίκη τη φετινή σεζόν με παράσταση Γουεμπανιάμα. Κέρδισαν 139-120 τους Μάβερικς του θετικού Φλαγκ. Ο Γάλλος σταρ του Σαν Αντόνιο είχε 40 πόντους και 13 ριμπάουντ με τον Φοξ να κάνει double double 18 πόντων και 10 ασίστ. Ο rookie του Ντάλας πέτυχε 33 πόντους, όμως ήταν μόνος και η ομάδα του δεν απείλησε τους νικητές. Ο Πουλακίδας έβαλε 12 πόντους στην ήττα των Μάβερικς.

Στο ντέρμπι απουσιών των Νάγκετς με τους Θάντερ, η ομάδα του Ντένβερ κέρδισε 127-107 με κορυφαίο τον Βαλαντσιούνας που έκανε season high σε πόντους εκμεταλλευόμενος την απουσία του Γιόκιτς. Ο Λιθουανός πέτυχε 23 πόντους με 17 ριμπάουντ. Για τους Θάντερ απουσίαζε ο σταρ Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ξεχώρισε ο Κάρλσον με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Χοκς – Καβαλίερς 124-102

Χόρνετς – Πίστονς 100-118

Γουίζαρντς – Χιτ 117-140

Σέλτικς – Πέλικανς 144-118

Πέισερς – Σίξερς 94-105

Νικς – Ράπτορς 112-95

Μπουλς – Μάτζικ 103-127

Μπακς – Νετς 125-108

Σπερς – Μάβερικς 139-120

Νάγκετς – Θάντερ 127-107

Ρόκετς – Τίμπεργουλβς 132-136

Τζαζ – Γκρίζλις 147-101

Μπλέιζερς – Κλίπερς 116-97

Κινγκς – Γουόριορς 124-118

Λέικερς – Σανς 101-73