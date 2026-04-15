NBA: Οι Μπλέιζερς έκλεισαν θέση στα play off της Δύσης, αποκλεισμός για τους Μαϊάμι Χιτ

Έπειτα από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Χόρνετς επικράτησαν των Χιτ με 127-126 και προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των play in της Ανατολής στο NBA, αφήνοντας εκτός την ομάδα του Μαϊάμι.

Οι Χόρνετς βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στην κανονική διάρκεια, ωστόσο ο Κόμπι Γουάιτ με τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Μπολ βγήκε μπροστά και σημείωσε το καθοριστικό καλάθι με λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η ομάδα της Σάρλοτ περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα των Σίξερς με τους Μάτζικ, καθώς ο ηττημένος θα βρεθεί πάνω της σ’ ένα παιχνίδι δεύτερης ευκαιρίας για να ξεκαθαριστεί ποια ομάδα θα τερματίσει 8η και θα διασταυρωθεί με τους Πίστονς στα πλέι οφ.

Στο άλλο παιχνίδι των play in στη Δύση, οι Μπλέιζερς επικράτησαν των Σανς με 114-110 στο Φοίνιξ και έκλεισαν θέση στα play off της Δύσης, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τους δεύτερους Σπερς.

Ο Ντένις Αβντίγια ήταν ασταμάτητος και οδήγησε την ομάδα του Πόρτλαντ στη νίκη με 41 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ήταν αυτός που πέτυχε τους κρίσιμους τελευταίους πόντους των Μπλέιζερς.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Χόλιντεϊ με 21 πόντους.

Για τους Σανς πάλεψαν ο Γκριν με 35 πόντους και ο Μπούκερ με 22 πόντους. Η ομάδα του Φοίνιξ θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί στα πλέι οφ, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του αγώνα Κλίπερς – Γουόριορς.