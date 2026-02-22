NBA: Οι Νικς κέρδισαν τους Ρόκετς με τρομερή ανατροπή, οι Σανς πήραν τη νίκη στην παράταση κόντρα στους Μάτζικ

Οι Νιου Γιορκ Νίκς επέστρεψαν από το -18 και με φοβερό τέταρτο δωδεκάλεπτο (πέτυχαν 33 πόντους) έκαμψαν την αντίσταση των Χιούστον Ρόκετς στο παιχνίδι του NBA κερδίζοντας 108-106.

Ο Τάουνς ήταν ο κορυφαίος των Νικς με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Ντουράντ που είχε 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ανουνόμπι και Μπράνσον με 20 πόντους έδωσαν πολλές λύσεις στους Νικς για να επιστρέψουν στις νίκες στο NBA.

Οι Σανς κέρδισαν 113-110 στην παράταση (96-96 κ.δ), παρότι έπαιξαν χωρίς τον Μπούκερ και κατά τη διάρκεια του αγώνα έχασαν τον Μπρουκς, που έσπασε το χέρι του. Ο Άλεν με 27 πόντους και ο Γκιλέσπι με 19 ξεχώρισαν για τους νικητές. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μπέιν με 34 πόντους για τους Μάτζικ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Φοινιξ Σανς – Ορλάντο Μάτζικ 113-110 (παρ.)

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 126-111

Μαϊάμι Χιτ – Μέμφις Γκρίζλις 136-120

Σαν Αντόνιο Σπερς – Σακραμέντο Κινγκς 139-122

Σικάγο Μπουλς – Ντιτρόιτ Πίστονς 110-126

Νιού Γιορκ Νικς – Χιούστον Ρόκετς 108-106