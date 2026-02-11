NBA: Οι Σπερς του κυριαρχικού Γουεμπανιάμα υπέταξαν τους Λέικερς, οι Πέισερς νίκησαν στην παράταση τους Νικς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν 136-108 τους Λος Άντζελες Λέικερς εκτός έδρας στο NBA με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει τρομερή εμφάνιση και double double.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε το παιχνίδι για τους Σπερς με 40 πόντους και 12 ριμπάουντ, όντας μακράν ο κορυφαίος της αναμέτρησης του NBA κόντρα στους Λέικερς. Λεμπρόν Τζέιμς και Λόυκα Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκαν για τους ηττημένους.

Οι Πέισερς κατάφεραν να κερδίσουν στην παράταση 137-134 τους Νικς εκτός έδρας με τον Πασκάλ Σιάκαμ και τον Νέμπχαρντ να ξεχωρίζουν. Ο Αφρικανός πέτυχε 30 πόντους με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Καναδός είχε 24 πόντους και 10 ασίστ. Για τους Νικς ο Μπράνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Triple double (15 πόντους, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ) έκανε ο Χαρτ για τους Νεοϋρκέζους.

Οι Ντουράντ και Σενγκούν οδήγησαν στη νίκη τους Ρόκετς επί των Κλίπερς με 102-95. Ο Αμερικανός πέτυχε 26 πόντους και ο Τούρκος 22, ενώ είχε 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Λέοναρντ ξεχώρισε για τους ηττημένους με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Οι Σανς κέρδισαν 120-111 τους Μάβερικς στην αναμέτρηση του NBA. Ο Ντίλον Μπρουκς σκόραρε 23 πόντους και ο Ντέβιν Μπούκερ 19. Για τους Μάβερικς ξεχώρισαν οι Μάρσαλ με 31 πόντους και Φλαγκ με 27.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Νιού Γιορκ Νικς – Ιντιάνα Πέισερς 134-137 (124-124 κ.δ)

Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95

Φοίνιξ Σανς – Ντάλας Μάβερικς 120-111

Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 108-136