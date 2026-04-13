NBA: Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η λίστα των παικτών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες της σεζόν

Εκτός του Top 15 ο Έλληνας αθλητής, λόγω της κακής πορείας των Μπακς και των πολλών τραυματισμών του φέτος
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε παιχνίδι των Μπακς με τα πολιτικά του ρούχα/ Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε μία δύσκολη χρονιά με τους Μιλγουόκι Μπακς και αυτό αποδεικνύεται από την απουσία του από το Top 15 των παικτών του NBA με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες.

Ο αποκλεισμός των Μπακς από την κανονική περίοδο του NBA και οι αρκετοί τραυματισμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον έφεραν εκτός της συγκεκριμένης δεκαπεντάδας αθλητών, παρά την αγάπη που συνεχίζει να του δείχνει το φίλαθλο κοινό.

Ο Κάρι είναι ακόμα στην καρδιά των Αμερικανών, αλλά και όλων των φίλων του μπάσκετ, αφού είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ντόντσιτς, Μπράνσον, Γουεμπανιάμα και Τζέιμς συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η λίστα με τους παίκτες του NBA με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε φανέλες

1. Στεφ Κάρι
2. Λούκα Ντόντσιτς
3. Τζέιλεν Μπράνσον
4. Βίκτορ Γουεμπανιάμα
5. ΛεΜπρόν Τζέιμς
6. Άντονι Έντουαρντς
7. Τζέισον Τέιτουμ
8. Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
9. Κούπερ Φλαγκ
10. Νίκολα Γιόκιτς
11. Κέβιν Ντουράντ
12. Ταϊρίς Μάξι
13. Ντέβιν Μπούκερ
14. Κέιντ Κάνιγκχαμ
15. ΛαΜέλο Μπολ

