Ο Ενές Καντέρ συνεχίζει να βρίσκεται σε κόντρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σε άρθρο του στο περιοδικό TIME, “επιτίθεται” ξανά στον Τούρκο πρόεδρο.

Ο Καντέρ αναλύει το ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία και ζητά από τη Δύση να λάβει τα μέτρα της για να μην βρεθεί ξανά ο Ερντογάν με πολιτικό όφελος στην πατρίδα του.

Το άρθρο του Καντέρ ολοκληρώνεται ως εξής: “Η ερώτησή μου είναι η εξής: Θα αποκαλύψει η Δύση την μπλόφα του Ερντογάν; Ή θα συνεχίσουν να ανέχονται αυτόν τον δούρειο ίππο στο ΝΑΤΟ; Και με αυτό τον τρόπο να τον βοηθά να παραμείνει στην εξουσία;

Οι άνθρωποι στην Τουρκία αξίζουν πολύ καλύτερα από αυτό. Η Δύση δεν πρέπει να επιτρέψει στον Ερντογάν να τους εργαλειοποιήσει για τα δικά του πολιτικά παιχνίδια. Είναι καιρός ο λαός της Τουρκίας, ο οποίος υπερασπίζεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να λάβει την υποστήριξη που του αξίζει από τη Δύση. Γνωρίζω ότι αυτό φυσικά δεν θα τερματίσει τη βασιλεία του Ερντογάν ή θα επιφέρει μια δημοκρατική αναγέννηση, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια”.

“Erdogan wants to reinforce the impression that he is a global player capable of manipulating the West. My question is: Will the West call Erdogan’s bluff?”



📝 @EnesFreedom https://t.co/WdN3Wu6KRF