Νεφέλη Τίττα: «Ότι έγινα σημαιοφόρος με αποσυντόνισε, αναγκάστηκα να κλείσω το κινητό μου»

Η Νεφέλη Τίττα παραδέχθηκε ότι αποσυντονίστηκε από το γεγονός ότι έγινε την τελευταία στιγμή σημαιοφόρος της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μια ημέρα μετά τα 23α γενέθλιά της, αγωνίστηκε και πήρε την 100ή θέση στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής αντοχής γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά τη μεγάλη προσπάθεια της, η Νεφέλη Τίτα μίλησε στην ΕΡΤ και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Με δάκρυα στα μάτια η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δήλωσε: «Τα έδωσα όλα, ήταν πραγματικά πολύ επώδυνος ο δρόμος για να φθάσω μέχρι εδώ, απλά μου βγαίνει η πίεση όλων των χρόνων που προσπαθώ, είναι εδώ οι αγαπημένοι μου άνθρωποι και τα καταφέραμε όλοι μαζί.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, είχε και σασπένς. Προσπάθησα να αρχίσω λίγο πιο ήρεμα, προκειμένου να μη γαλακτωθώ, η πίστα ήταν απαιτητική, αλλά θεωρώ ότι ακολούθησα τη σωστή τακτική, έδωσα ό,τι είχα.

Ότι έγινα σημαιοφόρος δεν λειτούργησε θετικά, γιατί ξαφνικά υπήρξε πολλή πίεση από τα media, αναγκάστηκα να κλείσω το κινητό μου για έξι, επτά ημέρες, δεν έμπαινα καν στο instagram, όλο αυτό με αποσυντόνισε. Έλεγα στον πατέρα μου “είμαι εδώ κι αντί να το χαρώ και να είμαι συγκεντρωμένη, πρέπει συνέχεια να απαντώ σε μηνύματα και να σηκώνω το τηλέφωνο για συνεντεύξεις».

Από την πλευρά της, η 24χρονη Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου έκανε ντεμπούτο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας την την 86η θέση στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής αντοχής γυναικών.

Η πρωταθλήτρια από τη Δράμα δήλωσε: «Αυτή η πίστα ήταν πραγματικά ολυμπιακή, ξεκίνησα και τερμάτισα “τέντα”, όπως λέω, ένιωθα να λιποθυμώ από τα δύο πρώτα χιλιόμετρα. Σίγουρα θα ήθελα κάτι καλύτερο, αλλά δεν αρρώστησα, είμαι καλά. Είναι σαν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά όταν έρχεσαι στα βουνά, νιώθεις ότι είσαι σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ελπίζω στο μέλλον να εκπροσωπήσω πιο επάξια την Ελλάδα».