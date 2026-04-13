Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής στην Γκάνα μετά από επίθεση κουκουλοφόρων στο λεωφορείο της ομάδας του

Σκοτώθηκε μετά από επίθεση ληστών
Μπάλα πόδοσφαίρου
Μπάλα πόδοσφαίρου (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Απίστευτη είδηση από την Γκάνα, όπου ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς στο λεωφορείο της ομάδας του από αγνώστους.

Μία ομάδα κουκουλοφόρων έστησε “μπλόκο” στο λεωφορείο της Μπερεκούμ Τσέλσι, ομάδας πρώτης κατηγορίας της Γκάνας και άρχισε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 20χρονου, Ντομινίκ Φριπόνγκ.

Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε στη συνέχεια να αποφύγει το… καρτέρι των ληστών με ελιγμούς, αλλά οι σφαίρες βρήκαν τον Φριπόνγκ, ο οποίος και κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αθλητικά
