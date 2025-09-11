Αθλητικά

Νεκρός ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι

Σοκ στην Ιταλία με το θάνατο του Μπακαλίνι
Πολ Μπακαλίνι
Βρέθηκε νεκρός ο Πολ Μπακαλίνι/ φωτογραφία από X/ Palermo F.C

Ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 41 ετών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, η σύντροφος του Πολ Μπακαλίνι τον βρήκε νεκρό στο σπίτι τους στο Μιλάνο την Τρίτη (09/09). Οι αρχές δεν αποκλείου το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Ο Πολ Μπακαλίνι διετέλεσε πρόεδρος της Παλέρμο τη σεζόν 2016-17, ενώ είχε γίνει ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην ιταλική σατιρική εκπομπή «Le lene».

Η Παλέρμο αποχαιρέτησε τον Πολ Μπακαλίνι με την εξής δήλωση:

«Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της ομάδας κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17».

Αθλητικά
