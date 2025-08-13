Νεκτάριος Τριάντης: Επιβεβαίωση και από την ΕΠΟ για την ελληνική του υπηκοότητα

Ο Νεκτάριος Τριάντης ανήκει πλέον και επίσημα στο δυναμικό της Εθνικής ποδοσφαίρου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας, με την ΕΠΟ να επιβεβαιώνει την είδηση και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει τον παίκτη υπό στενή παρακολούθηση για μελλοντική κλήση.

Ο Νεκτάριος Τριάντης ο οποίος ανήκει στη Σάντερλαντ και αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Χιμπέρνιαν έχοντας εξαιρετική παρουσία, επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική ποδοσφαίρου, παρά το γεγονός ότι είχε συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστραλίας. Η επιθυμία του ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή, με τον ίδιο να «ψηφίζει» ξεκάθαρα Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ, οι διαδικασίες που «έτρεχαν» τους τελευταίους μήνες έκλεισαν θετικά, και έτσι ο Τριάντης καθίσταται πλέον διαθέσιμος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Το αν και πότε θα κληθεί στην Εθνική ανδρών, αποτελεί πλέον απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει πλήρη εικόνα του παίκτη και των ικανοτήτων του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τριάντης μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως αμυντικός μέσος, ενώ οι εμφανίσεις του στη Σκωτία με τη Χιμπέρνιαν, αλλά και η παρουσία του στην Σάντερλαντ η οποία τη φετινή σεζόν θα αγωνιστεί στην Premier League, δεν αποκλείεται να του δώσουν το εισιτήριο για την Εθνική ομάδα.

«Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που έτρεχαν τους τελευταίους μήνες και ο 22άχρονος παίκτης απέκτησε και με τη βούλα την ελληνική υπηκοότητα. Έτσι εκπληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η επιθυμία του παιδιού που “ψήφιζε” ξεκάθαρα Ελλάδα, άσχετα αν είχε αγωνιστεί στις “μικρές” ομάδες της Αυστραλίας. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη» αναφέρει η ΕΠΟ.