Νέο «έπος» με το βραβείο του MVP στη Νορβηγία: Ποδοσφαιριστής της Μπρίνε πήρε δώρο ένα γουρούνι

Η Μπρίνε φαίνεται ότι προσπαθεί να γίνει viral τον τελευταίο καιρό, αφού μετά τα αυγά στον τερματοφύλακάς της, ήρθε η ώρα να δώσει και ένα γουρούνι 23 κιλών στον MVP της στον αγώνα με τη Βάρχογκ στο Κύπελλο Νορβηγίας.

Ο Χέινε Άσε Λάρσεν πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη της Μπρίνε με 4-0 και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με τη Βάρχογκ στο Κύπελλο Νορβηγίας, με αποτέλεσμα να δεχθεί ως δώρο, ένα γουρούνι, με το οποίο και φωτογραφήθηκε μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα.

Αντίστοιχα, στο πρόσφατο παιχνίδι της νορβηγικής ομάδας με την Μπόντο Γκλιμτ για το πρωτάθλημα, ο τερματοφύλακας Γιαν ντε Μπέρ είχε λάβει δύο ντουζίνες αυγά, με την εικόνα του να γίνεται viral και να οδηγεί την Μπρίνε στο νέο δώρο, με το γουρούνι των 23 κιλών.

Bizarre scenes in the 1st round of the Norwegian cup between 5th tier side Varhaug and top flight team Bryne



MOTM was given a 23kg pig as a prize pic.twitter.com/V86ijGpb8Q