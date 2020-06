Η μητέρα του Νέιμαρ βρίσκεται ξανά στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, για ένα ακόμη “επεισόδιο” στη σχέση της με τον 22χρονο Τιάγκο Ράμος, ο οποίος και αποτελούσε εργαζόμενο σε ξενοδοχείο του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Μετά την επανασύνδεση του ζευγαριού, που έφερε και φήμες για γάμο, η Ναντίν Γκονσάλβες και ο Ράμος φαίνεται ότι χώρισαν ξανά, με… δραματικό τέλος.

Η μητέρα του Νέιμαρ είναι ξανά με το 23χρονο μοντέλο και ετοιμάζεται να παντρευτεί

Το 22χρονο μοντέλο φέρεται να έριξε μπουνιά σε τζάμι κατά τη διάρκεια διαφωνίας του με τη μητέρα του Νέιμαρ, που έφερε και το νέο χωρισμό τους, από την οποία τραυματίστηκε στο χέρι. Χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο, όπου και του τοποθετήθηκαν 12 ράμματα.

