Νέο σόου Λιονέλ Μέσι: Δύο γκολ, μία ασίστ και πρόκριση για την Ίντερ Μαϊάμι στα πλέι οφ του MLS

Ο Λιονέλ Μέσι είναι τρομερή κατάσταση και δεν σταματάει να σκοράρει με την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε δύο φορές και έδωσε μία ασίστ, οδηγώντας την Ιντερ Μαϊάμι σε μία εμφατική νίκη με 4-0 επί της Νέας Υόρκης, αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με πρόκριση για την ομάδα της Φλόριντα στα πλέι οφ του MLS.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο «pulga» ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στο πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής με 24 τέρματα σε 23 συμμετοχές, ενώ ακολουθεί με 22 γκολ ο επιθετικός των Λος Άντζελες, Ντένις Μπουάνγκα.

Ο Ουρουγουανός Λουίς Σουάρες, που επέστρεψε μετά την τιμωρία του, σκόραρε με πέναλτι, ενώ το σκορ άνοιξε ένας άλλος Αργεντινός, ο Μπαλταζάρ Ροντρίγκεζ.

Η Ιντερ Μαϊάμι βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Φιλαδέλφεια, με δύο παιχνίδια να απομένουν στην κανονική σεζόν.

Οσον αφορά στον Μέσι, ο οποίος θα παίξει στα πλέι οφ του MLS για δεύτερη φορά, σημείωσε σε τρίτο διαδοχικό αγώνα, τουλάχιστον ένα γκολ και μία ασίστ, εδραιώνοντας την υποψηφιότητά του για το βραβείο του MVP για το 2025.