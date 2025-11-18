Νεπτούνας – Άρης Betsson 87-93: Ο εντυπωσιακός Νουά οδήγησε τους Θεσσαλονικείς σε σημαντική νίκη στη Λιθουανία για το Eurocup

Ο Άρης πήρε σπουδαία νίκη επί της Νεπτούνας με 87-95 για την 8η αγωνιστική του Eurocup. Οι Θεσσαλονικείς ήταν υποδειγματικοί για περίπου τρία δεκάλεπτα, προηγήθηκαν ακόμα και με +17 πόντων, αλλά στο τέλος χρειάστηκαν δύο μεγάλα σουτ για να περάσουν νικηφόρα από τη Λιθουανία.

Με οδηγό τον Νουά που έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 9 κερδισμένα φάουλ) ο Άρης πήρε το σημαντικό “διπλό”, έφτασε το ρεκόρ του στο 4-4 και βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχειά τους στο Eurocup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας εξαιρετικά ποσοστά σε δίποντα (53,5%) και τρίποντα (52,4%), η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έφτασε στη νίκη. Απέναντι στη Νεπτούνας των 16 τριπόντων και 17/17 βολών οι Θεσσαλονικείς έκαναν τη… δουλειά μέσα στη Λιθουανία.

Τζόουνς (17π., 8ρ., 7ασ.) και Μήτρου-Λονγκ (17π., 5ρ.) έδωσαν πολύτιμες βοήθειες στην ελληνική ομάδα. Πρώτος σκόρερ για τους Λιθουανούς ήταν ο Ρίχαρντς Λόμαζ (26 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 46-50, 64-73, 87-93

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Γκεντιμίνας Πετράουσκας): Κλίρι 12 (4), Ταρόλις 7 (1), Λόμαζ 26 (3), Γκιρντζιούνας 7 (1), Κόζις, Βελίτσκα 13 (3), Μαγιάουσκας 9, Ματσιγιάουσκας, Μπερούτσκα 4 (1), Γουότερμαν 9 (1), Λεσκιάουσκας.

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17 (3), Τζόουνς 17, Νουά 24 (3), Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 3 (1), Καζαμίας, Ίνοκ 2, Χαρέλ 11 (1), Κουλμπόκα 11 (3).