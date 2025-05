Νίκολα Γιόκιτς: «Πρέπει να πάρω μια απόφαση για το Eurobasket, οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες μπύρα»

Οι Ντένβερ Νάγκετς ολοκλήρωσαν τη φετινή τους πορεία στα playoffs του ΝΒΑ. Ο Νίκολα Γιόκιτς τα… έδωσε όλα, αλλά οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ τους “διέλυσαν” με 125-93 και τους άφησαν εκτός των τελικών της Δύσης.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά οι Ντένβερ Νάγκετς ηττήθηκαν στο game 7 της σειράς. Αμέσως μετά τον αγώνα, ο Σέρβος σέντερ έκανε την πλάκα του, τονίζοντας πως θα κάνει “αποθεραπεία’ τις επόμενες ημέρες, πίνοντας μπύρα, ενώ ανέφερε πως θα “ζυγίσει” την κατάσταση αναφορικά με την παρουσία του ή μη στο EuroBasket 2025.

“Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες με έκαναν ακόμα καλύτερο. Έπαιξα για τη χώρα μου, με άλλους παίκτες, με διαφορετικούς κανόνες και αυτό με έκανε πραγματικά ακόμα καλύτερο παίκτη. Πλησιάζει το Eurobasket. Πρέπει να το πάρω απόφαση, πρέπει να μιλήσω με τους προπονητές και τους βασικούς παίκτες της εθνικής ομάδας. Θα δούμε, αλλά οι επόμενες μέρες μάλλον θα είναι γεμάτες μπύρα”, ανέφερε ο Γιόκιτς μετά το φετινό του φινάλε στο NBA.

Jokic: “The next couple of days is gonna be a lot of beer probably” pic.twitter.com/wGyytABVfo