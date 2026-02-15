Νίκολιτς: «Δε θα ήθελα να σχολιάσω το πέναλτι του ΠΑΟΚ, δείξαμε χαρακτήρα»

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις τους είχε παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ έκανε καλή προσπάθεια και έδειξε χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, που λίγο έλειψε με την κεφαλιά του Γιόβιτς να πάρει το τρίποντο, όμως το παιχνίδι έμεινε ισόπαλο, ενώ ανέφερε ότι υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια στα σφυρίγματα του διαιτητή.

Τα λόγια του Σέρβου προπονητή

Για το ματς: «Πολύ καλή προσπάθεια συμπεριφορά και νοοτροπία έδειξε χαρακτήρα στα τελευταία 30 λεπτά. Ισορροπημένο, περίπου κατοχή και ευκαιρίες ίδιες. Απειλήσαμε. Σταθήκαμε άτυχοι στο δοκάρι του Λούκα Γιόβιτς. Είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας, ήρθαμε για τους τρεις πόντους, πήραμε τον έναν και είμαι ευχαριστημένος. Ήταν πολλές κίτρινες κάρτες, 5-6-7 για σοφτ μαρκαρίσματα.

Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το πέναλτι. Το πέναλτι που δόθηκε σε σύγκριση με τη φάση του Γκατσίνοβιτς. Σαν να σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια. Υπήρξαν κάποια λάθη, ατομικά από Ρέλβας και Πινέδα δώσαμε κάποια δώρα, το συζητήσαμε στην ανάπαυλα και κάναμε πιο ισορροπημένη εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο».

Για την κατάσταση των Μουκουντί και Πήλιου: «Είχε κάποια προβλήματα πριν από τον αγώνα, αλλά είναι θαρραλέος και έπαιξε δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων του. Αυτό άλλαξε λίγο το πλάνο μας, γιατί παίκτες όπως ο Ζοάο Μάριο και ο Μάνταλος έμειναν στον πάγκο».