Νίκολιτς με ευχάριστη διάθεση μετά τη νίκη της ΑΕΚ: «Ελπίζω να ανοίξουν το δρόμο για να πάμε στο Αγρίνιο»

Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών σχετικά με το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
Ο Νίκολιτς στην Τουρκία
Ο Νίκολιτς στην Τουρκία/EUROKINISSI

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη κόντρα στην Σαμσουνσπόρ με 2-1 και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την αναμέτρηση είχε διάθεση για χιούμορ και έκανε αναφορά στον τρόπο που θα πάει η ομάδα του στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (14/12/25, 17:30).

Ο Νίκολιτς έκανε αναφορά στα μπλόκα των αγροτών, καθώς η ΑΕΚ παίζει με τον Παναιτωλικό στην Super League και είπε «ελπίζω να μας αφήσουν να περάσουμε μετά τη νίκη που κάναμε».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς

Για το ματς: «Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες. Γι΄αυτή την καταπληκτική νίκη. Ξέρω ότι είναι ιστορική νίκη για το κλαμπ και πολύ σημαντική. Κάναμε μια αργή εκκίνηση, αλλά φάση με φάση μπορούσαμε και ισορροπήσαμε και ανεβάσαμε στροφές».

Για το τι είπε στους παίκτες στο δεύτερο μέρος: «Σήμερα ήμασταν πολύ καλοί στο δεύτερο μέρος, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Κάποιες φορές αυτά που λέμε πιάνουν, άλλες όχι. Καταφέραμε να καλύψουμε τους βαθμούς από τη Σάμροκ με αυτά τα δύο παιχνίδια. Τώρα πρέπει να πάμε στο Αγρίνιο είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο θα δούμε. Ελπίζω ότι τώρα που κάναμε αυτή τη νίκη για την Ελλάδα να ανοίξουν τους δρόμους να περάσουμε».

