Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε στη ρακέτα του μετά από μπρέικ του Άλεξ Nτε Μινόρ στην Ουάσινγκτον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μεγάλη “μάχη” με τον Άλεξ Ντε Μινόρ στην Ουάσινγκτον, αλλά ένα καθοριστικό μπρέικ του Άλεξ Ντε Μινόρ στο τρίτο σετ του αγώνα, οδήγησε σε ξέσπασμα του Έλληνα τενίστα.

Κόντρα στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και “πάλεψε” μέχρι τέλους το ματς, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ, μετά το αρχικό προβάδισμα του Άλεξ Ντε Μινόρ.

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Στο τρίτο σετ όμως, ο Αυστραλός τενίστας βρήκε πρώτος το μπρέικ και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του, σπάζοντας τη ρακέτα του στο κορτ.

Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε τελικά με 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντε Μινόρ.