Νίκολιτς: «Θα είμαστε πανέτοιμοι για το Conference League, υποχρέωση μας να νικήσουμε τον Βόλο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την κλήρωση της ΑΕΚ στους 16 του Conference League, αλλά και στο κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για τη Super League.

Πριν την κλήρωση με την Τσέλιε στους 16 του Conference League, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα είναι πανέτοιμη για τη νέα ευρωπαϊκή πρόκληση, ενώ στάθηκε στη σημασία του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς. Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται. Περιμένουμε φυσικά με ανυπομονησία την κλήρωση. Θα δούμε τι θα γίνει.

Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα αναμετρηθούμε με όποια ομάδα μας φέρει η κλήρωση. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι», ήταν τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV.