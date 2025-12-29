Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος με την ΑΕΚ για τον τίτλο, πάντα δίπλα μας ο Ηλιόπουλος»

Ο Μάρκο Νίκολιτς ζει μία από τις καλύτερες περιόδους της προπονητικής του καριέρας, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στον πάγκο της ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη Σερβία όπου μίλησε εφ’ όλης της ύλης. Αναφέρθηκε στους στόχους της ΑΕΚ, την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τον Λούκα Γιόβιτς.

«Στην Αθήνα με υποδέχθηκαν εξαιρετικά, ο κόσμος, το κλαμπ, όλοι. Αγωνιστικά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πρώτοι στο πρωτάθλημα, στους “16” του Conference League, στα τελικά του Κυπέλλου. Tώρα ή θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε όσα κάναμε ή θα πέσουμε», ανέφερε ο αρχικά Νίκολιτς στο sportklub.

«Δεν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, είναι μια μεταβατική σεζόν, νέος προπονητής και διευθυντής, επτά ποδοσφαιριστές έχουν φύγει, μερικοί ακόμα θα φτάσουν για τον χειμώνα, θα φτάσουν και άλλοι… Conference League: θέλουμε να φτάσουμε στα προημιτελικά, θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Κύπελλο: ο στόχος είναι ο τελικός, θα πάμε μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοι στο ομαδικό πρότζεκτ είναι μπροστά μας, παρόλο που είναι πιο ακριβοί, τα χρήματα δεν εγγυώνται μια θέση. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος!», πρόσθεσε.

«Απολαμβάνω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου, με μια εξαιρετική ισορροπία ποιότητας ζωής και αφοσίωσης στην οικογένεια και τον αθλητισμό. Η ΑΕΚ, ένας συγκεκριμένος σύλλογος, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και ολόκληρη την Τουρκία, με ασυνήθιστα συνδεδεμένους οπαδούς, με δέχτηκε ως δικό της μέλος. Φανταστικό, μακάρι να διαρκέσει!

Ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Απασχολημένος με τη δουλειά, δεν ανακατεύεται στις εργασίες του αθλητικού τομέα. Είναι πάντα εκεί, για την ομάδα, τους παίκτες, τους προπονητές, χαρισματικός και άνθρωπος του λαού, ανεξάρτητα από τα χρήματα. Ο αθλητικός διευθυντής είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα , με πρόσκληση του οποίου ήρθα, μετά από χρόνια σε Ζενίτ, Πάρμα, Μαρσέιγ, Μίλαν, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… Τώρα είμαστε στο ίδιο έργο», συμπλήρωσε.

Για τον Λούκα Γιόβιτς: «Ο Λούκα είναι πολύ ευχαριστημένος με τον τωρινό του ρόλο, βρίσκεται σε μια φανταστική σειρά αγώνων. Και μόλις μπαίνει σε φόρμα: το ξέρω αυτό, όπως και ο Γιόβιτς ! Ένας εξαιρετικά ποιοτικός ποδοσφαιριστής, δεν είχα το παραμικρό δίλημμα όταν εμφανίστηκε η πιθανότητα συνεργασίας. Είμαστε μαζί σε ένα σοβαρό έργο, τα οφέλη του οποίου μπορούν να γίνουν αισθητά και στο σερβικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι πλέον ο μικρός Λούκα ! Είναι καιρός να ωριμάσει, δυστυχώς δεν είχε ηγετικό ρόλο στους συλλόγους. Παρουσίασα τον Γιόβιτς λίγο πριν την άφιξή του: θα παίζει συνέχεια, θέλω να είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. Απλώς να είναι υγιής, να το διασκεδάζει και να έρχεται…», είπε.

Για το ελληνικό πρωτάθλημα και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Είμαι έκπληκτος! Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μία στο Champions League και την Conference και δύο στο Europa League. Από το καλοκαίρι, θα υπάρχουν από δύο στην ισχυρότερη διασυλλογική διοργάνωση και στο Europa League. Δείτε τα γεγονότα: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League του 2022, πριν από τρία χρόνια η ομάδα νέων βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Και εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την κορυφή της Ελλάδας ! Παιδιά ηλικίας 19 έως 23 ετών, με εξαίρεση τον Παυλίδη και τον Μπακασέτα … Η νεανική ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί τη Γερμανία για την πρώτη θέση στον όμιλο. Υπάρχει μεγάλη διασπορά, πολλοί παίκτες στο εξωτερικό, και οι άλλοι σύλλογοι ανεβαίνουν: Λεβαδειακός, Ατρόμητος με τον Ντούσαν Κέρκεζ . Στη Δεύτερη Κατηγορία, ο Νεμπόισα Βιγνιέβιτς είναι στον πάγκο .»

Για τα προσωπικά βραβεία: «Σε ομαδικό άθλημα, τα ατομικά βραβεία δεν έχουν για μένα ιδιαίτερη σημασία. Το κύπελλο στο τέλος της σεζόν είναι ο πραγματικός καθρέφτης της δουλειάς».