Νίκος Γκάλης για Εθνική πόλο ανδρών: «Περήφανοι για εσάς»

Η Εθνική πόλο των ανδρών μας έκανε για μια ακόμα φορά υπερήφανους. Η Γαλανόλευκη επικράτησε άνετα της Ιταλίας 12-5 στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του πολιτικού και του αθλητικού κόσμου. Μεταξύ αυτών, ο θρυλικός Νίκος Γκάλης.

Ο μεγάλος Νίκος Γκάλης -με ανάρτηση στα social media- συνεχάρη την Εθνική πόλο ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε και αναφέρθηκε στην σταθερότητα που έχει επιδείξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας.

Περήφανοι για εσάς #ΕθνικήΟμάδα #waterpolo pic.twitter.com/XwaYqRG3WM — Nick Galis (@NickGalis6) January 26, 2026

“Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς”, έγραψε στα social media ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.