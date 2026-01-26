Συμβαίνει τώρα:
Νίκος Γκάλης για Εθνική πόλο ανδρών: «Περήφανοι για εσάς»

Ο θρύλος του μπάσκετ “υποκλίθηκε” στην γαλανόλευκη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η Εθνική πόλο των ανδρών μας έκανε για μια ακόμα φορά υπερήφανους. Η Γαλανόλευκη επικράτησε άνετα της Ιταλίας 12-5 στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του πολιτικού και του αθλητικού κόσμου. Μεταξύ αυτών, ο θρυλικός Νίκος Γκάλης.

Ο μεγάλος Νίκος Γκάλης -με ανάρτηση στα social media- συνεχάρη την Εθνική πόλο ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε και αναφέρθηκε στην σταθερότητα που έχει επιδείξει.

“Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς”, έγραψε στα social media ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

