Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Νίκος Γκάλης: Το μήνυμα του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket

"Πάντα Επίσημη Αγαπημένη", ανέφερε ο "Γκάνγκστερ"
Ο Νίκος Γκάλης στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Νίκος Γκάλης στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket έστειλε ο Νίκος Γκάλης.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια και ο Νίκος Γκάλης δεν θα μπορούσε να μη μοιράσει συγχαρητήρια στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του για την ιστορική επιτυχία.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του μικρού τελικού, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ συνεχάρη τη γαλανόλευκη, με ανάρτησή του στα social media.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου. Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» έγραψε ο Νίκος Γκάλης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo