Νίκος Γκάλης: Το μήνυμα του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket

Το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket έστειλε ο Νίκος Γκάλης.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια και ο Νίκος Γκάλης δεν θα μπορούσε να μη μοιράσει συγχαρητήρια στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του για την ιστορική επιτυχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά το τέλος του μικρού τελικού, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ συνεχάρη τη γαλανόλευκη, με ανάρτησή του στα social media.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου. Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» έγραψε ο Νίκος Γκάλης.