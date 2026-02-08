Nίκος Παπαδόπουλος: «Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε αυτήν την ομάδα, δεν αξίζω να με βρίζουν»

Ο Λεβαδειακός γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα του από ομάδα που δεν βρίσκεται στο BIG 4, με το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου να χάνει από τον ΟΦΗ με 3-2 στο Παγκρήτιο για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου τα αίτια της ήττας της ομάδας του, ενώ εξέφρασε την απορία του αναφορικά με τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών του ΟΦΗ προς το πρόσωπό του.

«Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, στο πρώτο μέρος δεν εμφανιστήκαμε καθόλου παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, χάναμε εύκολα μπάλες. Θα έλεγα πως ήμασταν πολύ αφελείς στο πρώτο μέρος, με τις πάσες μας και παίζαμε αργά.

Στο δεύτερο μέρος αυξήσαμε την ένταση μας, ήμασταν καλύτεροι και ήρθε η ισοφάριση. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το τρίτο γκολ όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να δώσουμε συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη νίκη του και εμείς θα συνεχίσουμε για να διατηρήσουμε την θέση μας, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας ώστε να παραμείνει ψηλά στην βαθμολογία», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Για το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό και την σημερινή ήττα: «Αν κερδίζαμε το παιχνίδι, θα αυξάναμε την διαφορά από τους ανταγωνιστές μας. Και για τις δύο ομάδες είναι δύσκολο να παίζουν Κυριακή, Τετάρτη και οι δύο έκαναν rotation και όσον αφορά το πρωτάθλημα, δεν θα αυξήσουμε την διαφορά, θα μείνουμε στην 4η θέση και παρά το δύσκολο πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να μείνουμε εκεί. Για το παιχνίδι της Τετάρτης είναι άλλα παιχνίδια, θα παίξουν άλλα ρόλο και κατά την άποψη μου το ποια θα είναι πιο εύστοχη για να σκοράρει. Η πρόκριση είναι 50-50 και θα δούμε στο τέλος ποιος θα πάει στον τελικό»

Για το πρώτο μέρος και αν είχαν το μυαλό τους στον ημιτελικό: «Προσπάθησα να προετοιμάσω πνευματικά τους παίκτες μου για το πρωτάθλημα απλά νομίζω πως είναι χαρακτηριστικό ότι χάσαμε την μπάλα εύκολα στον άξονα και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον ημιτελικό αλλά είναι θέμα συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης. Είχαμε επισημάνει πολλές φορές το πόσο σημαντικό είναι να μπορούσαμε να αυξήσουμε την διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε εκεί, στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλοί και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέσα από μια διαδικασία να παίρνουμε αποτελέσματα»

Για το αν παίζει ρόλο η κόπωση και τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Παίζει ρόλο και η κόπωση όμως σε τέτοια παιχνίδια που σε οδηγούν σε έναν τελικό όλοι οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να προκριθούν»

Τέλος στον επίλογο του ο Νίκος Παπαδόπουλος εξέφρασε το παράπονο του: «Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε αυτήν την ομάδα, δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο αλλά με εκείνους που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα με την σχέση μου. Τώρα πως έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα από κάποιους και με βρίζουν, δεν νομίζω ότι το αξίζω. Είναι ένα παράπονο που θέλω να το βγάλω από μέσα μου αλλά έχω πρόβλημα με τους ηθικούς αυτουργούς που κατά καιρούς γράφουν ψέμματα προς το πρόσωπο μου. Η ταυτότητα μου γράφει Ηράκλειο, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στο Ηράκλειο και δεν έχω παράπονο με τον κόσμο αλλά από εκείνους δημιουργούν το πρόβλημα»