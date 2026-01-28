Νίνης για το Παναθηναϊκός – Ρόμα: «Να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να θυμηθούμε τα παλιά»

Ο Σωτήρης Νίνης ήταν πρωταγωνιστής στο απίθανο διπλό του Παναθηναϊκού με 3-2 στην έδρα της Ρόμα το 2010 και η πράσινη ΠΑΕ ανέβασε βίντεο με δηλώσεις του για την αυριανή αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα (29/01/26, 22:00).

Ενόψει του παιχνιδιού της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League, ο Νίνης ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη φανέλα για να κοντράρει τη Ρόμα, κάτι που θα επαναφέρει ευχάριστες μνήμες στο μυαλό των οπαδών των πρασίνων.

Τα λόγια του Σωτήρη Νίνη

«Σίγουρα το πιστεύαμε. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είχαμε παίκτες που δεν τα παρατούσαν ποτέ. Ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, είχαμε τα ψυχικά αποθέματα και μπορέσαμε και γυρίσαμε το ματς, παλεύοντας μέχρι το τέλος όπου και σκοράραμε το γκολ της νίκης με τον Σισέ.

Επειδή ήταν μια εβδομάδα όπου και πριν και μετά το παιχνίδι είχαμε δύο ατυχή αποτελέσματα στην Ελλάδα, είχαμε στην ανυπομονησία να παίξουμε με την τότε που φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Η ομάδα έβγαλε ένα πρόσωπο και μια εικόνα που πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλή και γι’ αυτό ήρθαν και τα δύο αυτά θετικά αποτελέσματα που έχουν μείνει στην ιστορία.

Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Δεν θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα ούτε στο εντός ούτε στο εκτός. Μου έχουν μείνει πολύ οι πανηγυρισμοί που κάναμε στο τέλος, γιατί τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά το τέλος έβλεπα πάρα πολύ χαρούμενα πρόσωπα και στους συμπαίκτες μου και στον κόσμο.

Τελειώνοντας τον αγώνα και μετά από τέτοιες νίκες και πορείες στην Ευρώπη καταλαβαίνεις πόση χαρά δίνεις στον κόσμο, όταν έχεις τέτοια αποτελέσματα. Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας και όταν τον έχουμε στον πλευρό μας η ομάδα έχει αυτό το push που χρειάζεται. Το κλαμπ έχει τη φανέλα, έχει το σήμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε έτσι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να θυμηθούμε τα παλιά».