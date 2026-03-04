Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Οσούλα και πρώτη ήττα των «κόκκινων διαβόλων» επί εποχής Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε για ένα ολόκληρο ημίχρονο στην έδρα της Νιούκαστλ με παίκτη περισσότερο, αλλά για 4η σερί σεζόν στην Premier League δεν μπόρεσε να πάρει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας στο “Σεν Τζέιμς Παρκ”. Το γκολ του Γουίλιαμ Οσούλα στο 90′ έκρινε το τελικό 2-1 και τη νίκη των γηπεδούχων, στο ματς για την 29η αγωνιστική.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε έτσι την πρώτη της ήττα επί εποχής Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της (μέτρησε στην Prfemier League 6 νίκες και 1 ισοπαλία) και έχασε την ευκαιρία να περάσει μόνο στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά την εντός έδρας ήττα της Άστον Βίλα από την Τσέλσι με 4-1 (παρέμειναν ισόβαθμες στους 51 βαθμούς). Απ’ την άλλη, η Νιούκαστλ έφτασε τους 39 βαθμούς, αλλά βρίσκεται μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Όλο το ενδιαφέρον στο πρώτο ημίχρονο, συγκεντρώθηκε στα τελευταία του λεπτά και πιο συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του. Στο 45+1′ ο Ράμσεϊ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τη Νιούκαστλ με δέκα παίκτες. Στο 45+6′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκόρντον, για να έρθει στο 45+9′ η ισοφάριση (1-1) με κεφαλιά του Κασεμίρο..

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, η Νιούκαστλ έπαιξε καλύτερα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι τα μέσα της επανάληψης. Μάλιστα, ήταν αυτή που πλησίασε στο γκολ στο 68′ με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν “στροφές” και είχαν καλή στιγμή με τον Γιόρο στο 76′.

Με το ματς να οδεύει προς το φινάλε του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πίεσε για το γκολ της νίκης και στο 89′ είδε τον Ράμσντεϊλ να διώχνει με το ένα χέρι το δυνατό σουτ του Ζίρκζεϊ. Τελικά, ο Έντι Χάουι πέρασε τον Γουίλιαμ Οσούλα στο 85′ και στο 90′ ο Δανός επιθετικός τον δικαίωσε, αφού με ένα υπέροχο πλασέ νίκησε τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων για το τελικό 2-1.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 29ης αγωνιστικής της Premier League

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0

(32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1

(70΄πεν. Ντιαρά)

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1

(78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ – 83΄ Σαλάχ)

Άστον Βίλα-Τσέλσι

(2΄ Ντάγκλας Λουϊς – 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)

Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1

(9΄ Σακά)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1

(65΄ Σάμερβιλ)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ

(31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι – 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 1-1

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3