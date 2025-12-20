Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2: Επέστρεψαν από το 2-0 και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας οι Λονδρέζοι

Νιούκαστλ και Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο Τζέιμς Παρκ για τη 17η αγωνιστική της Premier League.

H Νιούκαστλ προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα με την Τσέλσι και έδειχνε ικανή να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 4ο λεπτό.

Ο Μέρφι έκανε από τα δεξιά το γύρισμα, ο Βολτεμάντε βρήκε την μπάλα, αλλά στη συνέχεια ο Γκόρντον την έστειλε πάνω στον Σάντσες, ο οποίος απέκρουσε με το σώμα του. Ο Βολτεμάντε όμως, πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο 23χρονος Γερμανός έκανε και το 2-0 στο 20′ για τις “καρακάξες”, ενώ στο 45′ λίγο έλειψε να κάνει το χατ-τρικ, σημαδεύοντας το δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Τσέλσι αντέδρασε. Ο Τζέιμς μείωσε σε 2-1 στο 49′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 66′ ο Πέδρο βγήκε σε τετ α τετ και νίκησε τον Ράμσντεϊλ, ισοφαρίζοντας σε 2-2, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Μίλεϊ, Τιό, Σαρ, Χολ, Γκιμαράες, Τονάλι, Ράμσεϊ (89′ Γουίλοκ), Μέρφι (73′ Ελάνγκα), Γκόρντον (72′ Μπαρνς), Βολτεμάντε (73′ Γουισά).

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Κουκουρέγια, Τσαλόμπα, Φοφανά, Γκουστό (54′ Φερνάντες), Τζέιμς, Καϊσέδο, Νέτο, Πάλμερ (80′ Σάντος), Γκαρνάτσο, Πέδρο.