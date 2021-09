Ο Δημήτρης Γιαννούλης κι ο Χρήστος Τζόλης ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι επέστρεψαν στην Αγγλία με ιδιωτικό τζετ, προκειμένου να ενσωματωθούν άμεσα στην αποστολή της Νόριτς.

Οι δύο διεθνείς Έλληνες παίκτες δεν έχασαν καθόλου χρόνου κι άλλαξαν αμέσως παραστάσεις, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου η Νόριτς έχει να δώσει ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με την Άρσεναλ για την 4η αγωνιστική της Premier League.

“Επιστρέφοντας στην Νόριτς μαζί με το Χρυσό Παιδί! Σας παρακαλώ μην σχολιάζετε την εμφάνιση! Είναι μακρύ ταξίδι”, έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ο Γιαννούλης, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία που έβγαλε μαζί με τον συμπαίκτη του στην αγγλική ομάδα, Χρήστο Τζόλη.

Heading back to @NorwichCityFC with #TheGoldenBoy! Please do not comment on the look! It’s a long flight 😂 pic.twitter.com/KhGXEbYeVe