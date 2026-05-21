Παπανικολάου: «Περιμένω να δω ένα κόκκινο T- Center»

Ο Κώστας Παπανικολάου μετά την προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον ημιτελικό της Euroleague με την Φενερμπαχτσέ μίλησε στο κανάλι της ΚΑΕ στο youtube και τόνισε ότι περιμένει να αντικρίσει ένα κόκκινο T- Center.

Η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Φενερμπαχτσέ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και ο Κώστας Παπανικολάου έκανε αναφορά στον κρίσιμο ημιτελικό, όπως και στα πέντε διαδοχικά Final Four που έχει βρεθεί η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού

Στην εικόνα που περιμένει να αντικρίσει: «Ένα κόκκινο ΟΑΚΑ».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποιος παίκτης που όταν τον βλέπει θεωρεί σίγουρη τη νίκη: «Δεν είναι δουλειά ενός παίκτη μόνο, όλοι χρειάζεται να είμαστε στην ίδια σελίδα. Το αυριανό ματς δεν έχει δεύτερη ευκαιρία».

Για το μυστικό χαρακτηριστικό του φετινού Ολυμπιακού που τον έκανε να ξεχωρίσει: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λέξη-κλειδί για να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα, ο τρόπος που δουλέψαμε όλη τη χρονιά».

Στο εάν είναι πιο δύσκολο να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη ενός Final Four: «Το ότι έχουμε καταφέρει να πάμε σε 5 σερί Final Four δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο, οπότε και τα δυο κομμάτια είναι εξίσου δύσκολα».

Για το εάν είναι «επικίνδυνο» να θες κάτι τόσο πολύ: «Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Το ότι θέλουμε κάτι τόσο πολύ είναι αυτό που μας έχει φέρει στο Final Four τα τελευταία πέντε χρόνια».