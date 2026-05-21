Γιαννάκης, Μποντιρόγκα, Παπαλουκάς, Ανδρουλάκης και Χαρδαλίας στο γκαλά της Euroleague στο Σταύρος Νιάρχος για το Final Four

Μία μέρα πριν το τζάμπολ του Final Four ξεχώρισε η εκδήλωση της διοργάνωσης με λαμπερούς καλεσμένους
Ο Γιαννάκης και ο Μποντίρογκα στο γκαλά της Euroleague/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο T- Center έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα της χώρας και στο γκαλά που πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρευρέθηκαν λαμπερές παρουσίες του αθλητισμού και της πολιτικής.

Από το χώρο του αθλητισμού στην εκδήλωση για το Final Four της Αθήνας δεν θα μπορούσαν να λείψουν προσωπικότητες όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης. Οι Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Τσους Ματέο εκπροσώπησαν τη Euroleague στο γκαλά. Στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βρέθηκαν και οι Θοδωρής Παπαλουκάς και Βαγγέλης Λιόλιος, όπως και ο Άλεξ Μουμπρού. Οι Παναγιώτης Φασούλας και Ηλίας Ζούρος ήταν επίσης στο Σταύρος Νιάρχος. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελικά δεν βρέθηκε στην εκδήλωση, με την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη να εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Το παρών έδωσαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Παπαλουκάς στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Άλεξ Μουμπρού στο δείπνο της Euroleague/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Γιαννάκης υπογράφει μία μπάλα στο γκαλά/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Γιαννάκης και ο Σχορτσιανίτης στο γκαλά/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι με τον Μποντιρόγκα και τον Χαρδαλιά/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Στην εκδήλωση βρέθηκαν και πολλά πρόσωπα της πολιτικής, όπως η Σοφία Ζαχαράκη και ο Νίκος Χαρδαλιάς, που μίλησε εκπροσωπώντας την περιφέρεια Αττικής. Στο Σταύρος Νιάρχος ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο βήμα της εκδήλωσης/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

«Μία όμορφη μέρα για το μπάσκετ. Νομίζω πως υποδεχόμαστε τους officials των ομάδων και της Ευρωλίγκας. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα ακόμα μεγάλο event. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει μέσα από την στρατηγική μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον αθλητισμό ως ένα πολύ σημαντικό κύτταρο της εξωστρέφειάς μας.

Εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις χρειαζόμαστε και πολύ σημαντικές υποδομές και για αυτό ξέρετε ότι δουλεύουμε νυχθημερόν για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες μέρες για την Αθήνα μας, για την Αττική μας και είμαστε σίγουροι πως θα διεξαχθεί ένα πάρα πολύ όμορφο event», είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε.

Για το αν το φετινό Final Four θα είναι το πιο σημαντικό: «Όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα και όχι στις προθέσεις. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συζητάμε, να ευχόμαστε να αναλύουμε. Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα».

Για το αν η διοργάνωση είναι μία βάση για τα νέα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στο άθλημα: «Το άθλημα για να μπορέσει να προχωρήσει θέλει τρεις πυλώνες. Θέλεις επιτυχίες σωματειακές, θέλει επιτυχίες εθνικές, θέλει μεγάλα events και το κυριότερο θέλει δουλεία στις γειτονιές, θέλει ανάπτυξη.

Άρα εμείς είμαστε εδώ για να φανούμε χρήσιμοι, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο που είναι ο μισός πληθυσμός και να μπορέσουμε όλοι μαζί, μαζί με τους ανθρώπους του αθλητισμού, μαζί με τους ανθρώπους του μπάσκετ, μαζί με την ομοσπονδία να μπορέσουμε να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Ο Χαρδαλιάς και ο Ανδρουλάκης δίπλα στο τρόπαιο της Euroleague/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Βαγγέλης Λιόλιος με τον Ισίδωρο Κούβελο/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Το τρόπαιο της Euroleague/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται μέσα στο γήπεδο εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00) στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό (22/05/26, 21:00).

