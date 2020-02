Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε ματς του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας στη Νότια Αφρική, με οπαδό να εκφράζει τη διαφωνία του με τη διαιτησία εισβάλωντας με αμάξι στο γήπεδο και κυνηγώντας τον διαιτητή για τον πατήσει!

Επιθέσεις απέναντι σε διαιτητές έχουν γίνει πολλές και με πολλούς τρόπους ιστορικά, αλλά αυτό που έκανε ένας… φίλαθλος στη Νότια Αφρική δεν έχει προηγούμενο. Έχοντας φτάσει προφανώς στο… αμήν μα τις αποφάσεις του διαιτητή, σε ματς τρίτης κατηγορίας, ο εν λόγω οπαδός μπήκε στο αμάξι του και μπήκε με… τέρμα τα γκάζια στον αγωνιστικό χώρο κυνηγώντας τον διαιτητή για να τον χτυπήσει.

Ευτυχώς ο οπαδός μπορεί να μην ήταν ψύχραιμος, αλλά όπως θα δείτε στο video ήταν αρκετά επιδέξιος κάνοντας τις κατάλληλες μανούβρες για να αποφύγει παίκτες και τεχνικά τιμ, ενώ ευτυχώς δεν πέτυχε τον διαιτητή.

So this irate fan reportedly tried to run over the referee in a third division league game in South Africa. 😆 We really need to calm down. pic.twitter.com/1kU9aVJBNR