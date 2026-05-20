Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: «Τιτανομαχία» στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό του Europa League

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν θα κριθεί στην έδρα της Μπεσίκτας στην Πόλη
Ο Γουότκινς πανηγυρίζει με τη φανέλα της Άστον Βίλα/ Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα μονομαχούν στον τελικό του Europa League (20/05/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1, ANT1) με τις δύο ομάδες να θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας τον τίτλο.

Η Άστον Βίλα έχει το ρόλο του φαβορί ενάντια στην Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, με τον νικητή να εξασφαλίζει και μία θέση στη League Phase του επόμενου Champions League.

Μεγάλο ενδιαφέρον για την έκβαση του τελικού έχει και ο Ολυμπιακός, που στηρίζει την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, αφού αν η κατάκτηση της Άστον Βίλα συνδυαστεί με την 4η θέση στην Premier League, τότε οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν από τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League, αντί για το δεύτερο, το ευρωπαϊκό ταξίδι της σεζόν 2026/27.

Οι Γερμανοί, που θα είναι τυπικά γηπεδούχοι στην Πόλη, τερμάτισαν στην 7η θέση της Bundesliga και θέλει στην πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τελικό να βγει νικήτρια στην τιτανομαχία με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Η Άστον Βίλα με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο είναι στην τέταρτη θέση της Premier League και καλείται να επιβεβαιώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο το ρόλο του φαβορί που αναμφίβολα έχει. Ο Έμερι έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το Europa League (3 με τη Σεβίλλη και 1 με τη Βιγιαρεάλ) και θέλει να οδηγήσει τους «χωριάτες» σε ευρωπαϊκό τίτλο μετά το μακρινό 1982, όπου είχαν κερδίσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Οι πιθανές ενδεκάδες του τελικού

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρντ, Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο, Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Λίντελοφ, Ντιν, Τίλεμανς, ΜακΓκίν, Ρότζερς, Μπουεντία, Γουότικινς.

