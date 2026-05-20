Γκουαρντιόλα: «Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, θα μιλήσω με τον πρόεδρο για το μέλλον μου»

Ο προπονητής των «πολιτών» συνεχάρη την Άρσεναλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη συνέντευξη Τύπου
Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Μπόρνμουθ με αποτέλεσμα να στέψει την Άρσεναλ πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το μέλλον του στο σύλλογο.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, έδωσε μία δική του διάσταση όσον αφορά το μέλλον του, τονίζοντας ότι ακόμα έχει έναν χρόνο συμβολαίου και πως θα χρειαστεί να μιλήσει με τον πρόεδρο του συλλόγου για να παρθούν αποφάσεις.

«Ήμασταν κοντά. Εκ μέρους όλων στη Μάντσεστερ Σίτι, συγχαίρουμε τον Μίκελ Αρτέτα και όλο το προσωπικό, τους παίκτες και τους οπαδούς για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League. Το αξίζει», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου για την Άρσεναλ.

 

Για το μέλλον του είπε χαρακτηριστικά: «Έχω έναν ακόμη χρόνο στο συμβόλαιό μου. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο στο τέλος της σεζόν. Δεν θα σας πω εδώ, πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο, τους παίκτες και το επιτελείο μου».

