Γκουαρντιόλα: «Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, θα μιλήσω με τον πρόεδρο για το μέλλον μου»

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Μπόρνμουθ με αποτέλεσμα να στέψει την Άρσεναλ πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το μέλλον του στο σύλλογο.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, έδωσε μία δική του διάσταση όσον αφορά το μέλλον του, τονίζοντας ότι ακόμα έχει έναν χρόνο συμβολαίου και πως θα χρειαστεί να μιλήσει με τον πρόεδρο του συλλόγου για να παρθούν αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμασταν κοντά. Εκ μέρους όλων στη Μάντσεστερ Σίτι, συγχαίρουμε τον Μίκελ Αρτέτα και όλο το προσωπικό, τους παίκτες και τους οπαδούς για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League. Το αξίζει», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου για την Άρσεναλ.

“When the season is over we will talk”



Pep Guardiola when asked if he will still be at Man City next season. pic.twitter.com/jAgmxf81KM — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2026

Για το μέλλον του είπε χαρακτηριστικά: «Έχω έναν ακόμη χρόνο στο συμβόλαιό μου. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο στο τέλος της σεζόν. Δεν θα σας πω εδώ, πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο, τους παίκτες και το επιτελείο μου».