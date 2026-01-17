Αθλητικά

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ 0-0: «Πέταξαν» την ευκαιρία οι «κανονιέρηδες» αλλά βρέθηκαν στο +7 στην κορυφή της Premier League

Με ισοπαλία «απάντησε» στην ήττα της Σίτι η Άρσεναλ
Ο Γιόκερες κόντρα στη Φόρεστ
Ο Γιόκερες κόντρα στη Φόρεστ / REUTERS/Dylan Martinez

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, αφού “κόλλησε” στην ισοπαλία με 0-0 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ και έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει στην κορυφή της Premier League.

Παρότι είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να βρει ένα γκολ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” της για την πρώτη θέση και την κατάκτηση του τίτλου στην Αγγλία.

Οι “κανονιέρηδες” ανέβηκαν στους 50 βαθμούς και βρίσκονται στο +7 από τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άστον Βίλα (έχει ένα ματς λιγότερο), αλλά η ισοπαλία μετά την απώλεια βαθμών των “Πολιτών” δεν είναι σίγουρα το… ιδανικό για την ομάδα του Αρτέτα.

Από την άλλη πλευρά, η Νότιγχαμ Φόρεστ έδειξε τα… δόντια της κόντρα στην πρωτοπόρο της Premier League και συνεχίζει τη δική της “μάχη” για να μείνει μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, όντας πια στο +5 από τη Γουέστ Χαμ.

