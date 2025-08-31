Συμβαίνει τώρα:
Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ 0-3: Πρώτη ήττα στην Premier League με τρία γκολ στο φινάλε

Στο City Ground ήρθε η πρώτη ήττα της Νότιγχαμ στο πρωτάθλημα, αλλά και η πρώτη νίκη των Λονδρέζων
Παίκτες της γουέστ Χαμ πανηγυρίζουν γκολ στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
Παίκτες της γουέστ Χαμ πανηγυρίζουν γκολ στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

Με τρία γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο “City Ground”, η Γουέστ Χαμ πέρασε με θρίαμβο από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3), σε ματς για την 3η αγωνιστική της Premier League, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, διάστημα στο οποίο η Γουτέστ Χαμ “πάγωσε” τρεις φορές τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το υπέροχο σουτ του Μπόουεν στο 84’, το πέναλτι του Πακετά στο 88’ και ο Κάλουμ Γουίλσον (90’+1’) “έγραψαν” την ιστορία της επιβλητικής επικράτησης των “σφυριών” κόντρα στην ομάδα του Νούνο Σάντο.

Αποτελέσματα, σκόρερ και πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0

(45+9′ Ζοάο Πέδρο, 56′ πεν. Φερνάντες)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2

(27’ αυτ. Κούλεν, 57’ Εμπουεμό, 90’+7’ Μπρούνο – 55’ Φόστερ, 66’ Άντονι)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1

(82’ Λε Φι, 90’+6’ Ισίντορ – 77’ Τιάγκο)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1

(5′ Εβανίλσον)

Γουλβς-Έβερτον 2-3

(21’ Χι – Τσαν, 79’ Γκόμες – 7’ Μπέτο, 33’ Εντιαγέ, 55’ Ντούσμπερι – Χολ)

Λιντς-Νιουκάστλ 0-0

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(67’ Μίλνερ, 89’ Γκρούντα – 34’ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3

(84’ Μπόουεν, 88’ Πακετά, 90’+1΄Γουίλσον)

