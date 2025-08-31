Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ 0-3: Πρώτη ήττα στην Premier League με τρία γκολ στο φινάλε

Με τρία γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο “City Ground”, η Γουέστ Χαμ πέρασε με θρίαμβο από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3), σε ματς για την 3η αγωνιστική της Premier League, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, διάστημα στο οποίο η Γουτέστ Χαμ “πάγωσε” τρεις φορές τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το υπέροχο σουτ του Μπόουεν στο 84’, το πέναλτι του Πακετά στο 88’ και ο Κάλουμ Γουίλσον (90’+1’) “έγραψαν” την ιστορία της επιβλητικής επικράτησης των “σφυριών” κόντρα στην ομάδα του Νούνο Σάντο.

Αποτελέσματα, σκόρερ και πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0

(45+9′ Ζοάο Πέδρο, 56′ πεν. Φερνάντες)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2

(27’ αυτ. Κούλεν, 57’ Εμπουεμό, 90’+7’ Μπρούνο – 55’ Φόστερ, 66’ Άντονι)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1

(82’ Λε Φι, 90’+6’ Ισίντορ – 77’ Τιάγκο)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1

(5′ Εβανίλσον)

Γουλβς-Έβερτον 2-3

(21’ Χι – Τσαν, 79’ Γκόμες – 7’ Μπέτο, 33’ Εντιαγέ, 55’ Ντούσμπερι – Χολ)

Λιντς-Νιουκάστλ 0-0

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(67’ Μίλνερ, 89’ Γκρούντα – 34’ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3

(84’ Μπόουεν, 88’ Πακετά, 90’+1΄Γουίλσον)