Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ 0-3: Πρώτη ήττα στην Premier League με τρία γκολ στο φινάλε

Με τρία γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο “City Ground”, η Γουέστ Χαμ πέρασε με θρίαμβο από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3), σε ματς για την 3η αγωνιστική της Premier League, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.
Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία 10 λεπτά, διάστημα στο οποίο η Γουτέστ Χαμ “πάγωσε” τρεις φορές τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το υπέροχο σουτ του Μπόουεν στο 84’, το πέναλτι του Πακετά στο 88’ και ο Κάλουμ Γουίλσον (90’+1’) “έγραψαν” την ιστορία της επιβλητικής επικράτησης των “σφυριών” κόντρα στην ομάδα του Νούνο Σάντο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αποτελέσματα, σκόρερ και πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ 2-0
(45+9′ Ζοάο Πέδρο, 56′ πεν. Φερνάντες)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
(27’ αυτ. Κούλεν, 57’ Εμπουεμό, 90’+7’ Μπρούνο – 55’ Φόστερ, 66’ Άντονι)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1
(82’ Λε Φι, 90’+6’ Ισίντορ – 77’ Τιάγκο)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1
(5′ Εβανίλσον)
Γουλβς-Έβερτον 2-3
(21’ Χι – Τσαν, 79’ Γκόμες – 7’ Μπέτο, 33’ Εντιαγέ, 55’ Ντούσμπερι – Χολ)
Λιντς-Νιουκάστλ 0-0
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1
(67’ Μίλνερ, 89’ Γκρούντα – 34’ Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3
(84’ Μπόουεν, 88’ Πακετά, 90’+1΄Γουίλσον)