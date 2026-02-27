Νότιγχαμ Φόρεστ: Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε προκάλεσαν φθορές στο «Σίτι Γκράουντ»

H Νότιγχαμ Φορεστ “καρδιοχτύπησε” αλλά προκρίθηκε στους “16” του Europa League. Παρά το υπέρ της 3-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, η αγγλική ομάδα βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Φενέρμπαχτσε στο “Σίτι Γκράουντ”, ωστόσο το τελικό 1-2 την έστειλε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, πήρε τη νίκη αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει και στην υπέρβαση που θα την έστελνε στους “16′ του Europa League..

Τα δύο γκολ του Ακτούρκογλου (22′ 48′ πεν.) είχαν κάνει τους φίλους της τουρκικής ομάδας να πιστέψουν στην πρόκριση όμως το γκολ του Χάντσον-Οντόι (68) ήρθε να πικράνει τους φίλους της Φενέρμπαχτσε που βρέθηκαν στο αγγλικό γήπεδο.

The match ended, the scoreline faded but this remained.



The away end at Nottingham Forest was left in this condition after full time.



The footage comes from the section allocated to Fenerbahce supporters. pic.twitter.com/2EW9fRoxux — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) February 27, 2026

Απογοητευμένοι από αυτή την εξέλιξη, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε προχώρησαν σε φθορές, ξηλώνοντας – καταστρέφοντας καθίσματα στο πέταλο του “Σίτι Γκράουντ” που βρέθηκαν.