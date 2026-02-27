Αθλητικά

Νότιγχαμ Φόρεστ: Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε προκάλεσαν φθορές στο «Σίτι Γκράουντ»

Την πλήρωσαν τα καθίσματα της εξέδρας που βρέθηκαν
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

H Νότιγχαμ Φορεστ “καρδιοχτύπησε” αλλά προκρίθηκε στους “16” του Europa League. Παρά το υπέρ της 3-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, η αγγλική ομάδα βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Φενέρμπαχτσε στο “Σίτι Γκράουντ”, ωστόσο το τελικό 1-2 την έστειλε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, πήρε τη νίκη αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει και στην υπέρβαση που θα την έστελνε στους “16′ του Europa League..

Τα δύο γκολ του Ακτούρκογλου (22′ 48′ πεν.) είχαν κάνει τους φίλους της τουρκικής ομάδας να πιστέψουν στην πρόκριση όμως το γκολ του Χάντσον-Οντόι (68) ήρθε να πικράνει τους φίλους της Φενέρμπαχτσε που βρέθηκαν στο αγγλικό γήπεδο.

Απογοητευμένοι από αυτή την εξέλιξη, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε προχώρησαν σε φθορές, ξηλώνοντας – καταστρέφοντας καθίσματα στο πέταλο του “Σίτι Γκράουντ” που βρέθηκαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
164
138
102
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo