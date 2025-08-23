Νόβακ Τζόκοβιτς: «Είμαστε στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε στη μετακόμιση του Belgrade Open από το Βελιγράδι στην Αθήνα και στάθηκε στις δύσκολες στιγμές που περνάει η Σερβία.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται για το US Open, με τον θρυλικό Σέρβο τενίστα να αναφέρεται σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη στον λόγο που το φετινό Belgrade Open θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θέλαμε να μεταφέρουμε το τουρνουά, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα», είπε αρχικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου πραγματικά μας υποδέχθηκαν πολύ φιλικά. Είναι πολύ χαρούμενοι που θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τέτοιο τουρνουά για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90. Είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα, που είναι μεγαλύτερη χώρα από τη Σερβία, αλλά είμαστε παρόμοιοι όσον αφορά τη νοοτροπία.

Αγαπούν το μπάσκετ, αγαπούν τον αθλητισμό, και στο τένις έχουν τώρα τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη, που είναι ήδη εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, και το τένις γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ανυπομονούμε, γιατί το τουρνουά θα διεξαχθεί στην OAKA, το οποία είναι μεγάλο και υπέροχο. Παρακολουθώ συνέχεια μπάσκετ, ελπίζω η προσέλευση να είναι μεγάλη», τόνισε ο θρυλικός Σέρβος τενίστας.

Όσο για το μέλλον του τουρνουά: «Ελπίζω ότι θα επιστρέψει στη Σερβία. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει πάντα αυτή η επιθυμία και η τάση. Ο αδερφός μου, ο Τζόρτζε – που διευθύνει το τουρνουά – απλά βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου το τουρνουά έπρεπε να μεταφερθεί.

Ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιστρέψει το τουρνουά, ίσως και σε υψηλότερη κατηγορία, ποτέ δεν ξέρεις. Το κοινό στο Βελιγράδι αγαπά και παρακολουθεί το τένις, η Σερβία τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει χώρα του τένις, χάρη σε όλες τις επιτυχίες μας».

Για την κατάσταση στη Σερβία: «H γενικότερη κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που ο κόσμος ενδιαφέρεται ελάχιστα για τον αθλητισμό… Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά τόσο του λαού όσο και του κράτους. Χωρίς να μπαίνω στην πολιτική, γιατί ήδη έχω μιλήσει αρκετά, ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ελπίζω η κατάσταση να ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι’ αυτό».

Το Hellenic Championship, όπως λέγεται πλέον η διοργάνωση, θα διεξαχθεί 2-8 Νοεμβρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ.