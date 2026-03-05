Νόβακ Τζόκοβιτς: «Έχω την αίσθηση ότι η Σερένα Γουίλιαμς θα επιστρέψει στην ενεργό δράση»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε συνέντευξη Τύπου για το Indian Wells εξέφρασε την ελπίδα και την επιθυμία του να επιστρέψει η Σερένα Γουίλιαμς στους αγώνες του τένις.

«Νομίζω ότι θα επιστρέψει. Δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα επιστρέψει. Μένει να δούμε πού και πότε, εάν θα είναι στο απλό ή στο διπλό, δεν το ξέρουμε, αλλά όλοι το θέλουν», είπε ο Τζόκοβιτς για τη Γουίλιαμς.

Η Σερένα Γουίλαμς στα 44 της ανέκτησε το δικαίωμα να παίξει σε τουρνουά Grand Slam και στο WTA, όμως ακόμα δεν έχει κάνει γνωστό αν θα κάνει την επιστροφή, που θα φέρει μεγάλο ενθουσιασμό στους λάτρεις του σπορ.

«Θα μπορούσε να παίξει διπλό με την Βίνους, αυτό θα ήταν υπέροχο κατά την άποψη μου και από την άποψη των φιλάθλων. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αθλήτριες όλων των εποχών», τόνισε ο κάτοχος 24ων Grand Slam.

Ο Σέρβος επιστρέφει στη δράση μετά την ήττα από τον Αλκαράθ στον τελικό του Australian Open και θα συμμετάσχει απευθείας στο δεύτερο γύρο του Indian Wells με αντίπαλο είτε τον Γάλλο, Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ, είτε τον Πολωνό, Καμίλ Μαϊτσρζάκ.

Η Αμερικανίδα κάτοχος 23ών Grand Slam και 3ών χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων (2000, 2008, 2012) είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το US Open το 2022 και πλέον είναι όλα ανοιχτά για την επιστροφή της.