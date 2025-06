Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ προπονήθηκαν μαζί στο κεντρικό court του Wimbledon

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζονται για το Wimbledon το οποίο ξεκινάει την Κυριακή 30 Ιουνίου με τους δυο τενίστες να κάνουν μαζί προπόνηση στο κεντρικό Court της διοργάνωσης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ο οποίος προέρχεται από την κατάκτηση του Roland Garros, θέλει να πάρει στα χέρια του και το τρόπαιο του Wimbledon, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς που από την πλευρά του αριθμεί επτά τίτλους να κυνηγά την ιστορική όγδοη κατάκτηση, που θα τον φέρει στην κορυφή όλων των εποχών, πλάι στον Ρότζερ Φέντερερ.

Η κάμερα κατέγραψε τους δυο τενίστες να προπονούνται λίγες ημέρες πριν την έναρξη του τουρνουά, με πολλούς να αναφέρουν πως αυτό το ζευγάρωμα πρόκειται σαν μια άτυπη «πρόβα τελικού».

Listen to the acoustics on Centre Court as Novak Djokovic and Carlos Alcaraz practice #Wimbledon pic.twitter.com/ullawFpUTF