Νόβακ Τζόκοβιτς: Μπουκάλι βρήκε τον Σέρβο τενίστα στο κεφάλι και τον γονάτισε

Απίστευτο περιστατικό στο Masters της Ρώμης. Ένα μπουκάλι βρήκε στο κεφάλι τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τη στιγμή που πήγε να υπογράψει αυτόγραφα, μετά το τέλος του αγώνα του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Κορεντίν Μουτέ με 2-0 σετ (6-3, 6-1) στο Rome Masters, αλλά στο δρόμο προς τα αποδυτήρια, δέχθηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι.

Πιο συγκεκριμένα -στον δρόμο του προς τα αποδυτήρια- ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας πλησίασε φιλάθλους για να υπογράψει αυτόγραφα και μετά από δευτερόλεπτα δέχθηκε στο κεφάλι ένα μπουκάλι – παγούρι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γονάτισε στο έδαφος, αλλά όπως φάνηκε από μακρινό πλάνο, δεν υπήρξε κάποιος… εχθρικός φίλαθλος, που ήθελε να του κάνει κακό.

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.



He ends up on the floor.



Absolutely disgusting behavior from whoever did this.



The world is becoming a very sad place.



pic.twitter.com/u0rOtejvRB