Το «θρίλερ» με το Νόβακ Τζόκοβιτς και τη συμμετοχή του στο Australian Open συνεχίζεται, αφού ο Σέρβος τενίστας No.1 στον κόσμο, πέντε ώρες μετά την άφιξή του στη Μελβούρνη παραμένει στο αεροδρόμιο και υπό αστυνομική επιτήρηση.

Τις πρόσφατες εξελίξεις από την κατάσταση που βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετέφερε ο πατέρας του Σέρβου τενίστας, Σέρτζαν Τζόκοβιτς στον σταθμό B92 που τον προσέγγισε για να μάθει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μελβούρνη. Ο «Νολε» αφίχθηκε στη χώρα ώστε να συμμετάσχει στο Australian Open, με κατ’ εξαίρεση άδεια αφού δεν είναι εμβολιασμένος για τον τον κορονοϊό.

Ο Σέρβος προσγειώθηκε στο «Τουλαμαρίν» – το διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης – στις 23:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), αλλά τον περιμένει μια μακρά νύχτα, μετά την ειδοποίηση των Αρχών για λανθασμένη βίζα που παρουσίασε η ομάδα του παίκτη.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή εφημερίδα The Age, ο Νο. 1 τενίστας στον κόσμο ανακρίθηκε από αξιωματούχους της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης σε δωμάτιο αεροδρομίου μέχρι τουλάχιστον τις 01:15 π.μ. τοπική ώρα

Το tweet που δημοσίευσε η Τζάαλα Πάλφορντ, μεταβατική υπουργός αθλητισμού της πολιτείας της Βικτόρια, ανέφερε σχετικά:

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ρώτησε εάν θα υποστηρίξουμε την αίτηση βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς για την είσοδο στην Αυστραλία. Δεν θα παρέχουμε στον Νόβακ Τζόκοβιτς υποστήριξη ατομικής αίτησης βίζας για να συμμετάσχει στο Australian Open 2022. Ήμασταν πάντα ξεκάθαροι σε δύο σημεία: η έγκριση της βίζας είναι θέμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και οι ιατρικές εξαιρέσεις είναι θέμα των γιατρών».

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



1/2