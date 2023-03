Οι Ντάλας Μάβερικς έχασαν τον “τελικό” με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 127-125, έχοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία, μία απόφαση της οποίας έχει ήδη γίνει viral.

Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, οι διαιτητές φαίνεται ότι άλλαξαν μία απόφασή τους σε τάιμ άουτ, αλλά δεν ενημέρωσαν τον πάγκο των Μάβερικς και οι Γουόριρος πέτυχαν ένα καλάθι χωρίς άμυνα. Το γεγονός έκανε έξαλλους τους γηπεδούχους, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει χειρονομία προς τους διαιτητές, δείχνοντας ότι έχουν πληρωθεί, ενώ ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ Κιούμπαν, έκανε επίσημη διαμαρτυρία στο NBA και “ξεσπάθωσε” στο twitter.

«Για όσους αναρωτιούνται τι έγινε με τη φάση, 1:54 πριν το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, αφήστε να σας εξηγήσω. Ο διαιτητής έδωσε την κατοχή στους Μάβερικς. Το ανακοίνωσε και ο εκφωνητής του γηπέδου και στη συνέχεια υπήρξε τάιμ άουτ. Στη διάρκεια του τάιμ άουτ οι διαιτητές άλλαξαν την απόφασή τους, αλλά δεν μας ενημέρωσαν ποτέ. Όταν πήγαμε για την επαναφορά στην άλλη πλευρά του γηπέδου, απλά έδωσαν τη μπάλα στους Γουόριορς.

Οι Γουόριορς πήραν ένα εύκολο καλάθι, μια φάση που προφανώς έχει σημασία σε ματς που κρίθηκε για δύο πόντους. Είναι ίσως το χειρότερο non call στην ιστορία του ΝΒΑ. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να μας το πουν και δεν το έκαναν».

Warriors get a free bucket after the Mavs defend the wrong basket 😅



(via @warriors)pic.twitter.com/Uwtsnbqw4d