Εθνική ποδοσφαίρου: Επίσημα στην Τούμπα τα πρώτα παιχνίδια του νέου Nations League

Θα επιστρέψει στην Τούμπα μετά από 5 χρόνια η Εθνική Ελλάδας
Εικόνα από κατάμεστη Τούμπα σε αγώνα του ΠΑΟΚ / EUROKINISSI / MOTION TEAM
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε κι επίσημα ότι τα πρώτα παιχνίδια για το νέο Nations League θα γίνουν στην Τούμπα, με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας να “μετακομίζει” από το γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αναζητούσε το επόμενο “σπίτι” της, λόγω και των εργασιών που θα γίνουν στο “Καραϊσκάκης”, με την Τούμπα να είναι η οριστική επιλογή για τα ματς Ολλανδία και Γερμανία στο Nations League.

Το γεγονός ανακοίνωσε η ΕΠΟ, αναφέροντας: «Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45)».

 
 
 
 
 
H τελευταία φορά που η Εθνική Ell;adaw αγωνίστηκε στην Τούμπα ήταν το 2021, στο ισόπαλο 1-1 με τη Γεωργία.

