O Σερ Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε κατά λάθος ότι πάσχει από καρκίνο

Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από την είδηση ότι ο θρυλικός παίκτης και προπονητής της Λίβερπουλ, Σερ Κένι Νταλγκλίς δίνει “μάχη” για τη ζωή του, έχοντας ξεκινήσει θεραπείες για να αντιμετωπίσει μία μορφή καρκίνου.

Ο ίδιος ο Σερ Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε κατά λάθος το γεγονός μέσα από τα social media και στη συνέχεια επιβεβαίωσε την είδηση, με μία νέα του ανάρτηση, στην οποία έδειξε ότι δεν έχει χάσει το χιούμορ του, ούτε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του.

«Όπως έδειξε η ανάρτησή μου στα social media, αυτή τη στιγμή υποβάλλομαι σε θεραπεία για καρκίνο», ανέφερε αρχικά ο 75χρονος Σκωτσέζος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, προσθέτοντας τα εξής: «Σε αντίθεση με τον τρόπο που χειρίζομαι το κινητό μου, η θεραπεία πηγαίνει καλά. Ιδανικά θα ήθελα να παραμείνει η υπόθεση ιδιωτική, όπως και θα έπρεπε, αλλά οι άχρηστες ψηφιακές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να ανοίξω τα χαρτιά μου».

Sir Kenny Dalglish has confirmed he is undergoing treatment for a cancer diagnosis.



Our support and love is with you, Sir Kenny — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2026

Η αγαπημένη του Λίβερπουλ έσπευσε φυσικά να του συμπαρασταθεί και έγραψε σε ανάρτησή της ότι “η υποστήριξή ματς και η αγάπη ματς είναι μαζί σου Σερ Κένι”.