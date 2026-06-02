O Σερ Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε κατά λάθος ότι πάσχει από καρκίνο

Μήνυμα συμπαράστασης από τη Λίβερπουλ στον 75χορνο Σκωτσέζο θρύλο της ομάδας
Ο Σερ Κένι Νταλγκλίς σε αγώνα της Λίβερπουλ / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff/File Photo
Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από την είδηση ότι ο θρυλικός παίκτης και προπονητής της Λίβερπουλ, Σερ Κένι Νταλγκλίς δίνει “μάχη” για τη ζωή του, έχοντας ξεκινήσει θεραπείες για να αντιμετωπίσει μία μορφή καρκίνου.

Ο ίδιος ο Σερ Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε κατά λάθος το γεγονός μέσα από τα social media και στη συνέχεια επιβεβαίωσε την είδηση, με μία νέα του ανάρτηση, στην οποία έδειξε ότι δεν έχει χάσει το χιούμορ του, ούτε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του.

«Όπως έδειξε η ανάρτησή μου στα social media, αυτή τη στιγμή υποβάλλομαι σε θεραπεία για καρκίνο», ανέφερε αρχικά ο 75χρονος Σκωτσέζος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, προσθέτοντας τα εξής: «Σε αντίθεση με τον τρόπο που χειρίζομαι το κινητό μου, η θεραπεία πηγαίνει καλά. Ιδανικά θα ήθελα να παραμείνει η υπόθεση ιδιωτική, όπως και θα έπρεπε, αλλά οι άχρηστες ψηφιακές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να ανοίξω τα χαρτιά μου».

Η αγαπημένη του Λίβερπουλ έσπευσε φυσικά να του συμπαρασταθεί και έγραψε σε ανάρτησή της ότι “η υποστήριξή ματς και η αγάπη ματς είναι μαζί σου Σερ Κένι”.

