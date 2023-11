Ο Ντάνι Άλβες κατηγορείται για το βιασμό μίας κοπέλας σε κλαμπ της Βαρκελώνης και ο εισαγγελέας στην Ισπανία φαίνεται ότι εισηγήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα ετών.

Μετά από μήνες προφυλακισμένος στη Βαρκελώνη, ο άλλοτε σούπερ στα της Μπαρτσελόνα, Ντάνι Άλβες, περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου στις κατηγορίες εις βάρος του, αλλά τα πρώτα νέα δεν είναι θετικά για τον ίδιο.

Κι αυτό γιατό ο εισαγγελέας πρότεινε ποινή κάθειρξης και αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ, για τη σεξουαλική επίθεση και το βιασμό μιας νεαρής κοπέλας στις 30 Δεκεμβρίου του 2023.

#UPDATE Spanish prosecutors are seeking a nine-year jail term for former Brazil star Dani Alves who is accused of raping a young woman at a Barcelona nightclub in December 2022, the prosecutor’s office said Thursday. pic.twitter.com/SDO0twm3hR